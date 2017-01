Zes nominaties publieksprijs Oud Leiden

LEIDEN - Leidenaars hebben flink gereageerd na de oproep van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en het Leidsch Dagblad afgelopen maandag om een ’historische manifestatie’ in de breedste zin des woords te nomineren voor de publieksprijs van de vereniging. De afgelopen dagen kwamen zes nominaties binnen. De HVOL roept Leidenaars op om met meer ideeën te komen en die te mailen naar secretaris@oudleiden.nl.

Een vaak genoemde kanshebber is het boek ’Zeven eeuwen Hooglandse Kerk. Kathedraal van het licht’ van Elias van der Plicht, Cor Smit en John Veerman. Dit boek, dat op 5 september vorig jaar werd gepresenteerd, behandelt de lotgevallen van de kerk. Bijna, zegt Van der Plicht, was de Hooglandse Kerk er niet meer geweest, want na de ramp met het kruitschip in 1807 was het gebouw zeer bouwvallig.

Een tweede nominatie is een film die gemaakt is over het geschiedenis van Park Matilo. Met behulp van drone-opnames voeren de makers de kijkers terug naar het jaar 400, toen het castellum volop in bedrijf was bij Romeinse legionairs.

Genomineerd is ook de website www.rijnlandgeschiedenis.nl, die vorig jaar werd gelanceerd. Een ’echte aanwinst voor liefhebbers van niet alleen de plaatselijke, maar de regionale geschiedenis’, volgens Miep Smitsloo, die de site nomineerde.

Leidenaar Nick van Buul nomineert de heropvoering van de begrafenis van de negentiende-eeuwse Leidse prominent Diederik van Leyden Gael en de wijkfilm Goeie Mie Recomposed. Goeie Mie is, hoewel zij tientallen moorden pleegden en nooit berouw toonde, nog altijd een geliefd icoon in de Leidse wijk ’Tussen de Rijnen’.

Schrijver Karel van Laarhoven nomineert zijn drie Leidse historische thrillers Het geheim van de Meelfabriek (2014), Het drie oktober complot (2015) en De burcht van angst en hoop (2016).