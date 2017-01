Vergunning voor De Verleyding

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft afgelopen vrijdag vergunning verleend voor bouwproject De Verleyding, een elf verdiepingen hoge flat op een braakliggend stuk grond aan het spoor tussen de Lucebertstraat en de Toussaintkade.

Door Ivy Grootendorst - 10-1-2017, 17:29 (Update 10-1-2017, 17:29)

Projectontwikkelaar Ten Brinke Lubbers bouwt De Verleyding: een flat met 112 appartementen. Ernaast komen zo’n zestig parkeerplekken.

De opdrachtgever van het project is de SHWJ (Stichting Huisvesting Werkende Jongeren). Die is zijn straks eigenaar van het pand en verzorgt de verhuur van de de appartementen. Met het centrum op loopafstand is de flat volgens de SHWJ de ideale plek om te wonen voor werkende jongeren. Het gebouw wordt naar verwachting begin volgend jaar opgeleverd.