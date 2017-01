Vertrouwen en verontwaardiging

LEIDEN - Rechts houden in het verkeer, belasting betalen, mensen met respect behandelen – allemaal dingen die de meeste mensen vanzelfsprekend vinden: dit behoren ze te doen. Maar waarom eigenlijk? Dit is de vraag die Bruno Verbeek, filosoof en docent aan de universiteit van Leiden beantwoordt tijdens de Beijing-Leiden Conferentie in Filosofie.

Door Just Stenfert Kroesej.stenfertkroese@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 17:31 (Update 10-1-2017, 17:31)

Conflicten ontstaan als wederkerige verwachtingen niet uitkomen

Verbeek doceert dertien jaar filosofie aan de universiteit van Leiden. In tien jaar tijd heeft hij zijn theorie tot in de puntjes uitgewerkt. „Dat je iets moet doen, zie je op allerlei plekken en manieren terug. In de wet staat bijvoorbeeld dat consumenten 21 procent btw over sommige producten moet betalen. Dat is hun plicht. Waarom moet je je plicht nakomen? Waarom doen mensen dat? Daar zijn verschillende redenen voor. Angst voor straf of uit gewoonte, maar ook omdat het nu eenmaal de regel is. Hoezo moet je iets doen, puur omdat het een regel is?’’

Ok bij morele regels werkt dit zo, zegt Verbeek. ,,Je moet mensen met respect behandelen. Waarom zou je je daar wat aan gelegen liggen? Misschien om te voorkomen dat anderen een hekel aan je krijgen. Maar dan doe je dat niet omdat het moet, maar omdat je het fijn vindt dat anderen je aardig vinden. Wat kun je zeggen tegen iemand die een ander niet met respect behandelt, die daar geen zin in heeft? Waarom zou zo iemand toch zo’n regel moeten volgen, puur omdat dit nu eenmaal de regel is? Dat is dus een puzzel.”

Theorie

Verbeek heeft hierop een theorie bedacht, die gebaseerd is op het werk van economen, psychologen en filosofen. De gedachte is dat sociale regels bestaan uit patronen van verwachtingen over en weer over hoe mensen zich ten opzichte van elkaar gedragen.

„We hebben allemaal verwachtingen van elkaar. Ik verwacht dat jij rechts houdt en daarom doe ik het ook. Jij verwacht dat ik rechts houd en daarom doe jij dat ook. Ik verwacht dat jij verwacht dat ik rechts houd en daarom doe ik het ook. Deze onderlinge afhankelijke verwachtingen, die ik liever wederkerige verwachtingen noem, verwijzen naar elkaar. Bijvoorbeeld: het is de regel dat je in het verkeer rechts houdt. Aangezien we in het algemeen verwachten van elkaar dat we rechts rijden, houdt iedereen individueel zich hier aan. Zo versterken we dit patroon van wederkerige verwachtingen.’’

,,Wanneer iemand opeens links gaat rijden en zo een botsing veroorzaakt, dan is niet alleen je verwachting niet uitgekomen, maar je wordt ook verontwaardigd. In het algemeen is het zo dat verontwaardiging alleen volgt wanneer dit soort algemene verwachtingen worden geschonden en je ervan uit kon gaan dat de ander zich daar wat aan gelegen zou laten liggen en betrouwbaar zou zijn. Verontwaardiging en betrouwbaarheid zijn in mijn theorie morele emoties die verklaren waarom je reden hebt om te doen wat de sociale regel van je eist.”

Verontwaardiging

Verontwaardiging, eerlijkheid, betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid zijn emoties die naar elkaar verwijzen. Dat is het idee en een goede manier om uit te leggen, waarom sociale normen meer zijn dan een soort algemene verwachting.

Verbeek is erg benieuwd, naar de andere verhalen die te horen zijn. ,,Ik ga hier zelf natuurlijk ook iets van leren.’’ Wat de anderen van zijn theorie vinden, vindt hij natuurlijk ook erg interessant. ,,Ik hoop dat ze mijn werk bestuderen en ben benieuwd hoe zij hierover denken.’’