Celstraffen geëist na overval op Leidse drugsverslaafde

DEN HAAG - Een overvallen drugsverslaafde bewoner van de Lage Rijndijk in Leiden werd uren in zijn eigen huis vastgehouden door drie andere GHB- junkies. Zij gingen er uiteindelijk vandoor met zijn tv, laptop en pinpas. „Dat was hij ons schuldig”, verklaarden de daders. Maar Justitie noemt het afpersing. Het OM eiste dinsdag bij de Haagse rechtbank celstraffen tegen het trio.

Door Hans Hemmes - 10-1-2017, 17:36 (Update 10-1-2017, 17:36)

Op 23 mei vorig jaar begon een nogal verwarde man met een hoofdwond in een snackbar het verhaal dat hij was...