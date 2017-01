Leidse chemici komen nieuwe pijnstiller op het spoor

foto aNP Medicinale cannabis.

LEIDEN - Het Leids Instituut voor Chemie (LIC) is een nieuwe, synthetische stof op het spoor die in staat is om ontstekingen in het lichaam te remmen. De ontstekingsremmer is gebaseerd op een stof die van nature voorkomt in cannabis. Veel mensen hebben baat bij medicinale cannabis die pijn- en ontstekingsremmend werkt, maar het neveneffect is dat zij er ook high van worden - wat een normaal dagelijks leven in de weg staat.

Door Wilfred Simons - 10-1-2017, 17:38 (Update 10-1-2017, 17:38)

Farmaceutische bedrijven zijn daarom op zoek naar een synthetische cannabis mét pijnstillende effecten, maar zonder bedwelmende werking. Die zoektocht verloopt moeizaam. Onderzoekster Marjolein Soethoudt van het LIC heeft nu achttien zogeheten ’referentiestoffen’ met elkaar vergeleken, die veel in de farmaceutische industrie worden gebruikt. Drie daarvan hadden minder bijwerkingen dan de andere en muizen werden er niet high van.

Het geheim van de goede referentiestoffen is dat ze vooral aangrijpen op de receptor CB2, die vooral in het immuunsysteem te vinden is en die ontstekingen remt. Ze grijpen minder aan op de receptor CB1, die high maakt en die vooral in de hersenen te vinden is.