Helse zwemles voor Stafford Angel

DEN HAAG - Het had een haar gescheeld of de Amerikaanse Stafford Angel was 7 augustus vorig jaar op een vreselijke manier om het leven gekomen in het water aan de Leidse Beestenmarkt. Wanhopig probeerde de hond tegen de 75 centimeter hoge kademuur op te klauteren. Ze kon maar net worden gered.

Door Roel Visser - 10-1-2017, 17:45 (Update 10-1-2017, 17:45)

Het dier was in het water gegooid door het baasje Gihaini W. (35) uit Rotterdam. De man had de hond zwemles willen geven. Hij krijgt nu zelf een lesje, in...