Genderpoli Curium en LUMC gaat sluiten

archieffoto Hielco Kuipers Robert Vermeiren: ,,De hoog specialistische zorg wordt steeds meer geconcentreerd.’’

LEIDEN - Geboren in een verkeerd lichaam? Nieuwe patiënten met zogeheten genderdysforie in de Leidse regio kunnen niet langer aankloppen bij het LUMC en het Curium in Leiden. Ze worden doorverwezen naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam, dat dezelfde zorg in een groter team aanbiedt.

Door Marieta Kroft - 10-1-2017, 19:00 (Update 10-1-2017, 19:00)

Sinds gisteren neemt de zogeheten genderpoli van het LUMC en Curium geen nieuwe patiënten meer aan. Jaarlijks meldden zich tussen de vijftig en honderd kinderen.

De 150 kinderen en jongeren die al in behandeling zijn bij de...