Kerstmarkt Leiden beste van Nederland

UTRECHT - De drijvende kerstmarkt op de Nieuwe Rijn in Leiden is door de website Kerstmarkten.net uitgeroepen tot beste kerstmarkt. Voor 32 procent van de 3200 stemmers is de kerstmarkt in Leiden favoriet.

Door Just Stenfert Kroese - 10-1-2017, 19:36 (Update 10-1-2017, 19:53)

Voor het tweede jaar op rij werd de Kerstmarkt Award uitgereikt. De prijs werd op de vakantiebeurs in Utrecht overhandigd aan het team van Centrummanagement Leiden. Vorig jaar ging de prijs naar de kerstmarkt in Valkenburg in de provincie Limburg. Die markt werd deze keer derde.

Op Kerstmarkten.net konden mensen uit tien verschillende markten kiezen. Opmerkelijk was dat Haarlem dit jaar niet op de lijst stond, maar desondanks tweede werd. De kerstmarkt kreeg via de keuzeknop ’anders’ zestien procent van de stemmen.

,,Niet verrast, maar wel heel erg blij’’, is het team van Centrummanagement Leiden.