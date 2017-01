Leidse kerstmarkt is grote favoriet

Foto Hans Jonker De drijvende kerstmarkt op de Nieuwe Rijn heeft de Kerstmarkt Award 2016 gewonnen.

UTRECHT/LEIDEN - Een uniek project waar maanden tijd in heeft gezeten, zegt Erwin Roodhart, directeur van Centrummanagement Leiden, over de drijvende kerstmarkt op de Nieuwe Rijn. De Kerstmarkt Award 2016, die dinsdag werd uitgereikt, is voor zijn team dan ook de kroon op het werk.

Door Just Stenfert Kroese - 10-1-2017, 20:35 (Update 10-1-2017, 20:35)

,,We zijn ontzettend blij met de prijs. De markt in Leiden is uniek’’, zegt hij. ,,De zeventig houten chalets liggen op het water en bezoekers kunnen er terecht voor horeca, maar ook om te winkelen. Daarnaast is er ook nog een haven met een rondvaartboot en een aangrenzende schaatsbaan die ook op het water ligt.’’

De Kerstmarkt Award is een initiatief van de websites Kerstmarkten.net en Verkeersbureau.info. Patrick Mulder, uitgever van het bedrijf AppTravel, overhandigde de prijs aan Centrummanagement Leiden.

Stemmen

Van 9 december tot en met 4 januari kon online op kerstmarkten in Duitsland, Nederland en België worden gestemd. Aan de hand van een paar vragen konden bezoekers kiezen uit tien verschillende kerstmarkten, waaronder die in Oberhausen, Düsseldorf, Valkenburg (Limburg), Brugge en Deventer.

Met de drijvende kerstmarkt heeft Leiden volgens Monique IJsselsteijn, projectmanager bij Centrummanagement, ook de waarde van de Koornbrug als mooi decor laten zien. ,,En dat je in de winter net zo’n gezellige tijd in Leiden kan hebben als in de zomer.’’ Roodhart voegt daaraan toe: ,,We zetten ons met tweehonderd vrijwilligers voor de kerstmarkt in. We kunnen niet elk jaar de grootste zijn, maar wel het meest uniek.’’

Het team van Centrummanagement kijkt momenteel naar het grotere plaatje en is bezig de mooiste binnenstad van Nederland te worden. De kerstmarkt heeft hieraan bijgedragen, meent IJsselsteijn. Veel mensen die de kerstmarkt hebben bezocht, zijn volgens haar ook gaan winkelen in de binnenstad.