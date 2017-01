Ritje naar Haagse prostituees eindigt in Leidse politiecel

LEIDEN - Vier mannen zijn dinsdagavond rond 20.30 uur aangehouden op de Haagweg in Leiden. De auto van de vier bleek als gestolen in het politiesysteem te staan, ook de kentekenplaten waren gestolen.

Het viertal werd ter controle staande gehouden door agenten op de Haagweg. Na onderzoek bleek dat het voertuig voorzien was van gestolen kentekenplaten. Ook viel het de agenten op dat het chassisnummer deels onzichtbaar was. Het voertuig zelf bleek eind augustus vorig jaar gestolen te zijn in Wateringen.

De vier mannen werden vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het gaat om drie mannen uit Rotterdam in de leeftijd van 17 en 18 jaar en een 17-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Onderweg naar het politiebureau vertelden ze aan de agenten dat ze onderweg waren geweest naar prostituees in Den Haag.