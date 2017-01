Zappa tribute in Leiden

Publiciteitsfoto De Frank Zappa-tributeband Zappatika.

LEIDEN - Frank Zappa (1940-1993) was een krankzinnig en zeer productief musicus. Hij is nog altijd niet vergeten. Dat blijkt wel uit alle Zappa-tributebands die er zijn. Vrijdag speelt er één in Leiden.

Door Theo de With - 11-1-2017, 10:31 (Update 11-1-2017, 10:31)

Begin jaren zestig begon Frank Zappa met het maken van muziek. In de beginperiode werkte hij veel samen met Captain Beefheart. Later ging hij rockmuziek mengen met psychedelica, jazz en eigentijdse klassieke muziek. Daarbij speelden een grote dosis zelfspot en humor altijd een belangrijke rol.

Zappatika speelt vrijdag drie live sets met muziek van Frank Zappa. Deze tributeband toert meestal door landen als Zweden, Engeland, Italië en Duitsland. Met ’A Zappy New Year Show’ speelt de zeskoppige formatie ook twee keer in Nederland: in Breda en in Leiden.

Er worden momenteel meer dode artiesten geëerd in Leiden. Afgelopen weekend stond galerie-café Leidse Lente stil bij het overlijden van George Michael. Poppodium Gebr. de Nobel heeft op vrijdag 17 maart een hommage aan David Bowie in huis. Bowie-imitator David Brighton brengt dan de show ’Space Oddity’.

Zappatika, vrijdag 13 januari, 21.15 uur, Q-bus, Middelstegracht 123, Leiden.