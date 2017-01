Man verzint explosie en berooft 94-jarige vrouw uit Leiden

LEIDEN - Een 94-jarige vrouw is dinsdag in haar woning aan de Aaltje Noordewierlaan in Leiden het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De dader ging er met een geldbedrag vandoor.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 10:45 (Update 11-1-2017, 10:48)

De man belde rond 16:00 uur bij de vrouw aan. Hij vertelde haar dat er kans was op een explosie en dat zij snel haar waardevolle spullen moest pakken. Vervolgens kwam de man bij haar in de woning. Het slachtoffer was overrompeld en haalde haar waardevolle spullen tevoorschijn. De man is er uiteindelijk met een geldbedrag vandoor gegaan.

De politie startte direct een buurtonderzoek. Vermoedelijk heeft de dader ook nog bij andere woningen in de buurt aangebeld.

Het gaat om een getinte of negroïde man met een fors postuur. Hij is tussen de 30 en 50 jaar oud en tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. De verdachte heeft kort donker stekelig haar en droeg een donkerblauwe jas.