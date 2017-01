Scooterrijder gewond na eenzijdig ongeluk in Leiden

LEIDEN - Op de Oosterkerkstraat in Leiden is woensdag een scooterrijder gewond geraakt na een val met zijn scooter. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 14:19 (Update 11-1-2017, 14:20)

Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken.