Kort geding over bouwweg Poelgeest

Archieffoto Leidsch Dagblad De bouw van de eerste twee woontorens gaat anderhalf jaar duren.

OEGSTGEEST - Verschillende bewoners van de Hugo de Vrieslaan vechten bij de rechtbank in Den Haag het gebruik aan van de veelbesproken bouwweg naar de nieuw te bouwen ’Kasteeltorens’ in de wijk Poelgeest. Vrijdag buigt de kort-gedingrechter zich over de zaak.

Door Ruud Sep - 11-1-2017, 18:30 (Update 11-1-2017, 18:30)

Volgens de bewoners is het gebruik van de weg in strijd met afspraken uit 2009. Toen legde de gemeente in een overeenkomst met de bewoners van het hoekhuis op de Hugo de Vrieslaan vast, dat de bouwweg langs hun huis na...