Extra parkeerplaats moet plannen Rhijnhof redden

Foto Hielco Kuipers Het complex van Rhijnhof. Met onderaan, en rechts van de snelweg, het beoogde parkeerterrein.

LEIDEN - Rhijnhof gaat van een opslagterrein langs de Oude Rijn een extra parkeerplaats maken met zo’n dertig vakken. Door die maatregel hoopt de begraafplaats dat de eerder door de rechter gestaakte uitbreidingsplannen alsnog door mogen gaan. De stichting Rust op Rhijnhof houdt bezwaren, want meer parkeervakken zorgen niet voor een ’kwaliteitsbeleving’.

Door Loman Leefmans - 12-1-2017, 10:43 (Update 12-1-2017, 10:43)

Rhijnhof heeft de afgelopen jaren veel verbouwd, veranderd en vernieuwd. En eigenaar Dela heeft nog een paar ingrijpende wijzigingen op stapel staan. Die moet onder meer leiden tot een vergroot crematorium met twee aula’s, twee condoleancezalen en twee wachtruimten. De gemeente staat pal achter die plannen.

Dat kan niet worden gezegd van Lodewijk Bloemendaal. Hij is oprichter van Rust op Rhijnhof, een groep die vindt dat Rhijnhof een serene begraafplaats moet blijven en geen ’uitvaartcircus’. Daarom vecht de actiegroep de uitbreiding aan, met succes. De gemeentelijke bezwaarcommissie stelde de stichting ongeveer een jaar geleden in het gelijk. Die uitspraak kon nog door het stadsbestuur van tafel worden geveegd, maar dat kon niet met een uitspraak van de Haagse rechter, afgelopen zomer.

Tekentafel

De rechtbank bepaalde dat in de uitbreidingsplannen onvoldoende rekening was gehouden met de parkeerbehoefte op drukke momenten. Er zijn dan circa 220 plekken nodig, op de plankaart stonden er minder dan 200. Dela moest terug naar de tekentafel en totdat het parkeerprobleem was opgelost, mocht de uitbreiding niet beginnen.

De nu gepresenteerde oplossing bestaat eruit dat een parkeerterrein wordt gemaakte van een opslaggebied van de technische dienst van Rhijnhof, in de schaduw van rijksweg A44, langs het water van de Oude Rijn en te bereiken via de rotonde aan het begin van de Haagse Schouwweg. Dela gaat de rechter vragen of de uitbreidingsplannen nu verder mogen.

Rust op Rhijnhof vindt het omvormen van het terrein geen goed idee. Wie daar in de toekomst zijn of haar auto parkeert, moet honderden meters over de begraafplaats lopen. Deze en oudere bezwaren van de stichting worden zaterdagochtend 11 februari uitgelegd tijdens een inloopspreekuur.