Ferschtman & Friends spelen Sjostakovitsj

Vader en dochter Ferschtman.

LEIDEN - De familie Ferschtman duikt dit concertseizoen diep in het oeuvre van componist Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975). Ze is zaterdag 14 januari aan de tweede van de drie afleveringen toe.

Door Theo de With - 12-1-2017, 12:57 (Update 12-1-2017, 12:57)

Sjostakovitsj was een muzikaal wonderkind. Hij ontwikkelde zich op jonge leeftijd als componist en pianist. Zijn Eerste Symfonie schreef hij al op 19-jarige leeftijd. Ondanks dat hij de nodige aanvaringen met het gezag had, bleef Dmitri Sjostakovitsj zijn hele leven in de toenmalige Sovjet-Unie wonen. Zijn oeuvre omvat vijftien symfonieën, een aantal opera’s en heel veel filmmuziek.

De van oorsprong Russische cellist Dmitri Ferschtman en zijn vrouw, de pianiste Mila Baslawskaja, zijn opgegroeid met de klanken van Sjostakovitsj. Ferschtman werkte zelfs nog enige tijd samen met de componist. Het stel had een bloeiende muziekpraktijk in Moskou, maar emigreerde in 1978 vanwege het strenge bewind naar Nederland.

In dit land bouwden zij een nieuwe carrière op en werd hun dochter Liza geboren. Liza Ferschtman is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd violiste. Daarnaast is zij onder meer artistiek directeur van het kamermuziekfestival in Delft.

Zaterdagavond zijn in de Leidse Stadsgehoorzaal vader, moeder en dochter Ferschtman te horen. Ze duiken in de muziek die Sjostakovitsj in de jaren veertig schreef; de tijd van de Grote Vaderlandse Oorlog. Het programma wordt een dag eerder uitgevoerd in het Concertgebouw in Amsterdam. De familie wordt tijdens de concerten bijgestaan door pianiste Elisabeth Leonskaja, violiste Maria Milstein en altvioliste Jennifer Stumm.

Het derde concert in deze reeks is op zaterdag 8 april.

Familie Ferschtman & Friends: ’3x Sjostakovitsj’, zaterdag 14 januari, 20.15 uur, Stadsgehoorzaal, Leiden.