Jazzweek in jazzwijk

Foto Taco van der Eb Op woensdagavond doen heel veel Leidse cafés mee aan de jaarlijkse kroegentocht.

LEIDEN - De kroegentocht is op woensdagavond het onbetwiste hoogtepunt van de Leidse Jazzweek. Maar de hele volgende week klinkt er jazz- en bluesmuziek in de stad.

Door Theo de With - 12-1-2017, 15:40 (Update 12-1-2017, 15:40)

Van maandag 16 tot en met zondag 22 januari is de 37ste editie van de Leidse Blues- en Jazzweek. ,,Let op de naam’’, zegt organisator Colin van Gestel. ,,Ik heb de term blues weer toegevoegd aan de naam. In het archief heb ik het eens nagezocht. Blues deed in 1997 zijn intrede in de naam; in die tijd was de organisatie in handen van Dick Wansink. Om onduidelijke redenen verdween die toevoeging later weer uit de naam.’’

Sinds een paar jaar heeft Van Gestel, uitbater van jazz- en wijncafé De Twee Spieghels aan de Nieuwstraat, de organisatie op zich genomen. ,,De Leidse Jazzweek heeft altijd opengestaan voor verwante muziekstijlen als soul, funk en blues. Ik zet het weer neer zoals het ooit bedoeld is. Horecazaken kunnen zelf kiezen voor muziek die bij hun tent past.’’

Jazzwijk

Aan de kroegentocht doen dit jaar ruim dertig Leidse cafés mee. Zij hebben woensdagavond allemaal live muziek in huis. De rest van de week beperkt het programma zich vooral tot het deel van de stad dat Colin van Gestel ’jazzwijk’ heeft gedoopt. Het gaat om de omgeving van de Nieuwstraat en de Nieuwe Rijn. ,,In dit gebied zit de meeste horeca en is dus ook het grootste draagvlak te vinden.’’

,,We hebben bij de kroegentocht een aantal cafés die voor de eerste keer meedoen’’, meldt de organisator trots. ,,En er zijn ook lunches en diners met live muziek.’’

Catootje aan de Markt heeft donderdag, vrijdag en zaterdag een jazz ’n diner. Drie avonden spelen er andere artiesten tijdens het eten. Wielinga verzorgt op zondagmiddag een jazz ’n lunch. Borrelen met live muziek kan aansluitend bij het nabijgelegen Jeanpagne met jazz ’n bites.

Kroegentocht

De kroegentocht op de woensdagavond is altijd het hoogtepunt van de Blues- en Jazzweek. Meer dan dertig cafés doen hieraan mee. Van Gestel is verheugd over een aantal nieuwkomers. ,,Op het Noordeinde deed alleen Fandango mee. Nu zijn ook North End en Bon Vivant erbij. Daardoor is het Noordeinde nu ook een leuk stukje stad om heen te gaan.’’

Tot zijn verdriet is Sociëteit de Burcht sinds 1 januari gesloten en doet dus niet mee aan de kroegentocht. ,,Het was altijd een belangrijk podium met legendarische optredens in de Tuinzaal. Maar de nieuwe uitbater Tom Holswilder heeft beloofd dat hij volgend jaar weer van de partij is.’’

Telefoon

De meeste kroegbazen regelen hun eigen muziek. Als ze er niet uitkomen, staat Colin van Gestel paraat. Zijn telefoon staat immers vol met nummers van muzikanten.

,,Je ziet sommige bands jarenlang op hetzelfde adres spelen. Daardoor keren vertrouwde namen als Wouter Kiers, Little Boogie Boy, Tom Beek en Mr. Boogie Woogie terug in het programma. Maar er zijn ook verrassingen, zoals Christian Schönberg met zijn Frank Sinatra-achtige stem.’’

Leidse Blues- en Jazzweek, maandag 16 t/m zondag 22 januari, meer informatie: www.deleidsejazzweek.nl