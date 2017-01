De wereld van slapstick

Foto Jaap Reedijk De Wëreldbänd.

LEIDEN - Laurel & Hardy, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Marx Brothers, Mini & Maxi. In haar nieuwe voorstelling brengt de Wëreldbänd een ode aan de meesters van de slapstick.

Door Theo de With - 12-1-2017, 15:45 (Update 12-1-2017, 15:45)

Wëreldbänd twee keer met show te zien in de Leidse Schouwburg

De première van de muzikale voorstelling ’Släpstick’ is zondagmiddag in de Leidse Schouwburg, waar de show ook zaterdagavond al te zien is. ,,Tot onze verbazing ontdekten we pas dat we twintig jaar bestaan’’, zegt bandlid Rogier Bos- man. ,,Släpstick is dus min of meer onze jubileumshow.’’

Humor

De vijf leden van de Wëreldbänd kennen elkaar van het conservatorium. Eerst speelden ze vooral op festivals, maar na een jaar of tien waagden ze de sprong naar het theater. ,,We hadden niet alleen de ambitie om muziek te maken, maar wilden er iets extra’s aan toevoegen. Humor heeft gaandeweg de belangrijkste rol opgeëist’’, aldus Bosman.

De Wëreldbänd maakt furore met shows die altijd bol staan van muzikaliteit; de vijf heren beheersen met elkaar een bizar groot aantal instrumenten. De plaats van handeling in hun nieuwe show is een kermisterrein in de jaren 20 en 3o. ,,Die tijd spreekt ons erg aan. Het waren de hoogtijdagen van Charlie Chaplin en Laurel & Hardy. Tot nu toe zat in al onze shows wel slapstick verwerkt, maar nu is het ook de rode draad geworden.’’

Kaandorp

Ze ’citeren’ vooral de grote meesters in dit genre: een stoelengrap, een filmscène. ,,Er zit één scène van Laurel & Hardy in die we letterlijk naspelen. Terwijl we die op filmdoek laten zien, spelen wij die tegelijkertijd live op het podium.’’ Ook cabaretière Brigitte Kaandorp is op het scherm te zien. ,,Wij hebben als Wëreldbänd ooit een tournee met haar gemaakt. Nu doet ze bij ons mee. Brigitte speelt een rol in een stomme film.’’

Behalve met Kaandorp werkte de Wëreldbänd ook samen met Cirque Stiletto, Karin Bloemen, Ellen ten Damme en het Residentie Orkest. ,,Elke artiest geeft weer nieuwe inspiratie, die we in een volgende show kunnen gebruiken.’’

Melancholie

Rogier Bosman kan zich niet voorstellen dat iemand niet door slapstick geraakt wordt. ,,Er zit humor en melancholie in. Mensen lachen om de grappen, de bewegingen en de situaties. Maar slapstick heeft ook altijd een trieste kant.’’

Het voordeel van de voorstellingen van de Wëreldbänd is dat ze leunen op muziek, mime en beweging. Tekst speelt geen rol. Daardoor kan de Wëreldbänd moeiteloos in het buitenland spelen. ,,We hebben juist gehoord dat we aan het einde van het jaar anderhalve maand mee mogen doen bij het Wereldkerstcircus in Stuttgard. Een buitenkansje! Maar we hebben ook de deal gesloten dat Nederlandse theaters niet verkochte stoelen mogen aanbieden aan vluchtelingen en asielzoekers. Onze humor is universeel en zij kunnen op deze manier even hun gedachten verzetten.’’

Wëreldbänd: ’Släpstick’, te zien: zaterdag 14 januari, 20.15 uur en zondag 15 januari, 14.30 uur, Leidse Schouwburg, Leiden. Daarna o.a. in Gouda, Zoetermeer, Noordwijk, Den Haag en Alphen a/d Rijn.