Meer geld voor bestrijding van blauwalg

LEIDEN - Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende jaren ruim 1,1 miljoen euro steken in de bestrijding van blauwalg in plassen waar in de zomerperiode wordt gezwommen. Het waterschap vindt de zorg voor goed zwemwater zo belangrijk, dat het budget hiervoor met 50 procent wordt verhoogd.

Door Ruud Sep - 13-1-2017, 6:56 (Update 13-1-2017, 6:56)

Rijnland probeert op verschillende manieren het ontstaan van drijflagen van blauwalg tegen te gaan.

Een beproefde, maar kostbare methode is het gebruik van luchtmenginstallaties, maar afgelopen jaar werd er onder andere in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest...