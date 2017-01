Huizen bijna zo duur als voor de crisis

Foto ANP/Lex van Lieshout Huizen in de regio worden steeds sneller verkocht tegen steeds hogere prijzen.

LEIDEN/REGIO - Overal in regio zijn de huizen binnenkort gemiddeld weer net zo duur als voor de crisis. Dat valt af te leiden uit de woningmarktcijfers die makelaarskoepel NVM gisteren heeft gepubliceerd.

Door Ruud Sep - 13-1-2017, 7:01 (Update 13-1-2017, 7:01)

Huizen gaan de laatste maanden als warme broodjes over de toonbank. Landelijk gezien werden er in de laatste drie maanden van 2016 meer huizen verkocht dan ooit tevoren, en ook regionaal. Met name in de regio Alphen steeg het aantal verkochte huizen spectaculair. Ten opzichte van dezelfde periode in 2015...