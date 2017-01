Hart Jasmijn naar Museum Boerhaave

foto Hielco Kuipers Moeder Ivonne, vader Menno, Jasmijn, Dirk van Delft en chirurg Mark Hazekamp.

LEIDEN - Jasmijn, een vrolijke kleuter van tweeëneenhalf jaar oud, dartelt vrolijk rond tussen de depotstellingen van Museum Boerhaave in de Raamsteeg. Ondertussen houdt directeur Dirk van Delft eerbiedig haar hartje in zijn handen. Nu ja, háár hartje - het is een in 3D geprint model, dat kindercardioloog Arno Roest en chirurg Mark Hazekamp in de zomer van 2014 gebruikten om haar leven te redden. Donderdag droegen zij het 3D-model over aan het museum.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 18:34 (Update 12-1-2017, 18:34)

Baby Jasmijn werd in 2014 geboren met een...