IJclubs Leidse regio maken zich klaar voor vorst: ’Zou het nu echt?’

Archieffoto Dick Hogewoning De ijsbaan in Leiderdorp in 2012.

REGIO - Sproeimachines staan klaar, vrijwilligers worden opgetrommeld en een aantal velden staat onder water. Schaatsclubs in de Leidse regio zijn klaar om hun ijsbanen te openen zodra het hard genoeg vriest. Ze kunnen niet wachten. ,,Het wordt weer tijd’’, zegt voorzitter John de Lange van Vereniging IJssport Leiderdorp.

Door Liza Janson - 13-1-2017, 18:00 (Update 13-1-2017, 18:00)

De weermannen en -vrouwen zijn positief gestemd: er komt begin volgende week vorst aan die meerdere dagen lijkt aan te houden. ,,Zo’n weerbericht hebben we al vier jaar niet meer gehad’’, zegt Jan de Ridder van de Noordwijkse IJsclub. ,,Iedereen heeft de natuurijskoorts te pakken. Zou het nu dan echt?’’ De vereniging wil waarschijnlijk maandag beginnen met het opspuiten van de baan. ,,Eigenlijk is het nog een beetje vroeg om het er nu al over te hebben. Nu regent het nog en is het 5 graden. Maar met deze weerberichten , zou je zeggen: het moet lukken. Ik heb er het volste vertrouwen in.’’

Ook in de Stevenshof in Leiden zijn ze er klaar voor. De baan staat vanaf november vol water. ,,We gaan alle zeilen bijzetten om het voor elkaar te krijgen’’, zegt een enthousiaste Jennifer Spiegeler van IJsvereniging Rijndijk-Hoge Mors. Vier jaar geleden was de ijsbaan voor de laatste keer open. ,,Er is een hele generatie kinderen die nog nooit op ijs heeft gestaan. Het is jammer als je zo lang moet wachten, dus we zijn erg gedreven om de baan te openen.’’ Dinsdagavond kijkt de club samen met de ijsmeester hoe het ijs erbij ligt. ,,Dan beslissen we wanneer we denken dat de baan opengaat.’’

Einde week

In Warmond zal dat niet voor woensdag zijn, verwacht voorzitter Frans Biemond van de Warmondse IJsclub. ,,Eind van de week moet haalbaar zijn. We raden aan om onze website in de gaten te houden.’’ Hij heeft er zin in. ,,Laat maar komen die vorst.’’

Na drie seizoenen ’geen winter’, is het de hoogste tijd om weer te schaatsen, vindt De Lange van de Leiderdorpse vereniging. ,,Mensen zeggen hun lidmaatschap op als er geen winter meer is. Daarom is de winter meer dan welkom. De hele omgeving zit erop te wachten.’’ Ja, beaamt De Ridder. ,,Een vorstperiode is altijd goed voor de ledenaantallen.’’

Op de Oostkanaalweg bij de Ter Aarse IJsclub ’staat alles geprepareerd en onder water’, zegt voorzitter Hein Jan Bocxe. ,,We volgen het nieuws nauwlettend.’’ Hij vindt het mooi om te zien hoe snel Nederlanders op vorst-weerberichten reageren. ,,Ik ben er altijd heel nuchter in, niets is zo veranderlijk als het weer. Maar vanaf moment dat vorst wordt verwacht, begint iedereen enthousiast te raken. Dat is mooi. Het waakvlammetje gaat dan in één keer weer branden.’’