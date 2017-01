Leids restaurant Meatcave blijft bestaan, vraag is waar

Foto Leidsch Dagblad De Meatcave.

LEIDEN - Het Leidse restaurant Meatcave blijft bestaan, het is alleen de vraag waar. Dat zegt uitbater Pim van de Leur.

Door Liza Janson - 13-1-2017, 9:00 (Update 13-1-2017, 9:00)

Het voortbestaan van het restaurant aan de Breestraat is onzeker. De Meatcave, gevestigd in de kelder van het bijbehorende grandcafé Van de Leur, heeft niet de juiste vergunning. Van de Leur: ,,Het bestemmingsplan is ooit gewijzigd in horeca, behalve voor de kelder. Ambtenaren vertelden ons toen we begonnen dat dat een formaliteit was. ’Het komt wel goed’, zeiden ze.’’

Het bleek niet het geval. Uitbaters Pim en zijn vader hadden onlangs een gesprek met ambtenaren die vertelden dat de gemeente de regels handhaaft, wat betekent dat het restaurant moet sluiten. ,,Maf, want wij willen naar de rechter. Ik heb het idee dat ons bezwaar niet serieus wordt genomen als de gemeente gewoon wil gaan handhaven.’’

Zonde

Het zou zonde zijn, zegt Van de Leur. ,,Het gaat heel goed met de Meatcave. We hebben een goede reputatie.’’ De uitbaters zijn ondertussen op zoek naar een nieuwe locatie voor hun restaurant. ,,Als de gemeente inderdaad voet bij stuk houdt, gaan we met de Meatcave verhuizen. Of dat binnen Leiden is, of ergens anders, weten we niet. Misschien wordt het wel Den Haag.’’ Als de Meatcave aan de Breestraat toch de juiste vergunning krijgt en wel mag blijven bestaan, dan willen de uitbaters een tweede restaurant openen.

Van de Leur geeft nog niet op. ,,We gaan het sowieso tot het eind uitzingen.’’ Hij heeft het gevoel dat hij een sterke zaak heeft. ,,Wanneer je het hebt over het ethische deel hebben wij gelijk, dan heb je het bijvoorbeeld over de beloftes van ambtenaren. Maar wanneer je het puur juridisch bekijkt, wordt het lastig. Ik heb er geen vertrouwen in dat er serieus met ons wordt omgegaan.’’

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de gemeente niet van plan is om een vergunning te verlenen. De definitieve beslissing valt half februari.