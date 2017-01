Katwijkse bieb krijgt digiTaalhuis

Foto Irene van der Plas Deelnemers spelen kwartet met Nederlandse woorden.

KATWIJK - ’Een beetje moeilijk’. De Marokkaanse Khadija woont zes jaar in Nederland. Ze bezoekt het Taalhuis in de Katwijkse bibliotheek aan de Hoorneslaan. Daar vertelt een gepensioneerde huisarts over hoe je een afspraak maakt, wat de rol van de assistent is en dat je bij taalproblemen rustig iemand kunt meenemen. Informatie die Khadija lastig vindt, maar toch knikt ze instemmend als er wordt gevraagd of het duidelijk is.

Door Roza van der Veerbollenstreek@leidschdagblad.nl - 13-1-2017, 10:00 (Update 13-1-2017, 10:00)

Khadija is niet de enige die keurig knikt. Ook de andere aanwezigen in...