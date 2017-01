Ook Voorschotense gemeenteraad tegen afvalstation Dobbewijk

foto Leidsch Dagblad Protest op het spoorviaduct, op een steenworp van de Dobbewijk.

VOORSCHOTEN - De gemeenteraad van Voorschoten is unaniem tegen. De bewoners van de Dobbewijk en het Voorsche Park voeren protest. En voorzitter Frank ten Have van de Ondernemersvereniging Voorschoten sprak zich eerder deze week tijdens zijn nieuwjaarstoespraak fel uit tegen het plan voor een afvalstation in de Dobbewijk. Wethouder Daan Binnendijk wil echter van geen wijken weten.

Door Marieta Kroft - 13-1-2017, 0:36 (Update 13-1-2017, 0:37)

Dat werd duidelijk na een lang debat in de commissievergadering van donderdag. Alle fracties spraken zich uit tegen de vestiging van de milieustraat in de...