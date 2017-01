Fietsster gewond bij aanrijding met auto op kruispunt in Leiden

LEIDEN - Op de kruising Haarlemmerstraat met de Pelikaanstraat in Leiden is donderdagavond laat een vrouw op een fiets geschept door een auto.

Door onze verslaggever - 13-1-2017, 1:05 (Update 13-1-2017, 1:05)

De verkeerslichten waren op dat moment in werking, maar het was ook slecht weer. De exacte toedracht is nog niet bekend.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De auto moest weggetakeld worden.