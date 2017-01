Nieuwe koers van de Veenfabriek

Foto Hielco Kuipers Paul Koek (links) en Joeri Vos staan samen aan het roer van de Veenfabriek.

LEIDEN - De eerste week van januari is Joeri Vos begonnen als artistiek leider van de Veenfabriek. Voor het Leidse theaterensemble breekt hiermee een nieuwe fase aan. Het wil zich voortaan nadrukkelijker manifesteren in de stad.

Door Theo de With - 13-1-2017, 10:57 (Update 13-1-2017, 10:57)

Joeri Vos nieuw artistiek leider van Leids gezelschap

Vooralsnog staat Joeri Vos samen met oprichter Paul Koek aan het roer van de Veenfabriek. Gaandeweg zal Koek een stapje terug doen. ,,Ik hoop meer tijd te krijgen voor de begeleiding van studenten. Misschien kan ik zelf ook vaker spelen, bijvoorbeeld als slagwerker in een voorstelling van Joeri.’’

Tot voor kort kenden de mannen elkaar niet persoonlijk. Door een aantal acteurs zijn ze aan elkaar gekoppeld. ,,Die speelden zowel bij de Veenfabriek als bij Oostpool, het gezelschap in Arnhem waar Joeri tot nu toe in dienst was. Deze spelers zagen overeenkomsten in onze manier van werken.’’

Drijfveren

Dat klopt, beaamt Joeri Vos. ,,Wij proberen allebei met kunst iets in beweging te zetten. Ik ben bloedserieus, maar maak ook graag satire. Theater moet niet te pamflettistisch zijn. Ik probeer me juist in te leven in mensen die ons als subsidievreters zien. Ik kan heus wel om mezelf lachen, maar mijn drijfveren eronder zijn gemeend.’’

Hun eerste gesprek was in Scheltema, de voormalige textielfabriek in de Leidse binnenstad die de thuisbasis van de Veenfabriek is. Aan het einde van de avond vroeg Koek of de 35-jarige Vos ervoor voelde om artistiek leider te worden. Hij zei meteen ’ja’.

Zijn motivatie: ,,Oostpool is geen muziektheatergezelschap, maar brengt ook repertoiretoneel. Ik houd van het mengen van verschillende disciplines. Bovendien gaat de Veenfabriek een nieuwe fase in. Ik vind het leuk om aan de tekentafel te zitten.’’

De nieuwe fase betekent dat veel vaste mensen bij de Veenfabriek vertrokken zijn. Paul Koek zegt daarover: ,,We hadden te veel kantoorpersoneel en te weinig mensen om voorstellingen mee te maken. Daar is het mes in gezet. Spelers gaan er nu kantoortaken bij doen. Dat vergroot ook hun betrokkenheid. We doen nu zelf de marketing en verkoop. Met z’n allen zijn wij verantwoordelijk voor de Veenfabriek als geheel.’’

Taalmens

De afspraak is dat Koek en Vos de komende vier jaar samen leiding geven aan de Veenfabriek. Ze hopen van elkaar te leren. Koek: ,,Ik heb een muziekachtergrond, terwijl Joeri meer een taal- en spelmens is. De Veenfabriek is meer dan Paul Koek. De continuïteit van het ensemble mag niet alleen van mij afhankelijk zijn.’’

De Veenfabriek maakte de laatste jaren een aantal spraakmakende voorstellingen, zoals ’Tulpmania’ in een bollenexportbedrijf in Voorhout en samen met gehandicapte spelers ’Songspiel my Videoland’ in de Leidse Hout en op Terschelling. Het komend half jaar gaat het ensemble aan de slag met kunststroming De Stijl.

Pinocchio

Ondertussen ontwikkelt Joeri Vos plannen voor de periode daarna. Hij denkt aan een rockopera over Lou Reed, een voorstelling met poppen naar een roman van Philippe Claudel en een grootschalige locatieproductie over ’Pinocchio’ voor theaterfestival Oerol op Terschelling.

De nieuwe frontman barst van de ideeën. ,,Ik ben nu aan het schrijven aan ’Ophelia’. Dat hoop ik volgend seizoen met de Veenfabriek te kunnen brengen. Zij is een personage uit ’Hamlet’ van Shakespeare. Eigenlijk is het hele stuk op haar gebaseerd. Dat vind ik interessant om verder uit te diepen. Ik heb al vier Shakespeares bewerkt; dit wordt de vijfde.’’ Hij denkt ook na over voorstellingen rond Rembrandt en de Pilgrim Fathers. In 2019 is er een Rembrandtjaar en in 2020 viert Leiden het Pilgrimjaar.

Gesloten

Joeri Vos wil als Veenfabriek ook nadrukkelijker in Leiden aanwezig zijn. ,,De zichtbaarheid kan groter. Scheltema is een prachtig gebouw, maar veel te gesloten. Ik weet dat de afgelopen twaalf jaar vaak is geprobeerd er nieuw leven in te blazen. Maar ik ben jong en fris en heb uithoudingsvermogen. Ik ga het opnieuw proberen.’’

Hij tempert de verwachtingen. ,,Dat lukt niet in een half jaar tijd’’, zeg Vos. ,,Ik wil samenwerken met De Lakenhal en de Leidse Schouwburg. Ze zitten allebei om de hoek. Waarom bieden we het publiek niet de mogelijkheid om te dineren met acteurs die ’s avonds in de schouwburg spelen? We kunnen een pop-uprestaurant opzetten. We kunnen het publiek bij open repetities laten kijken. Ideeën genoeg!’’