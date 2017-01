Wonen in Roosenhorst vanaf medio 2019

Artist impression Vink Bouw Een eerste impressie van de nieuwbouwwijk in de Duivenvoordecorridor.

VOORSCHOTEN - Vierenveertig woningen worden vanaf volgend jaar gebouwd in Roosenhorst, het gebied rondom de Bollenschuur in de Duivenvoordecorridor in Voorschoten. Medio 2019 wil de Nieuwkoopse bouwer Vink Bouw de huizen opleveren.

Door Marieta Kroft - 13-1-2017, 12:15 (Update 13-1-2017, 12:15)

Directeur Bernlef de Vries en zijn team presenteerden donderdag hun plan voor het gebied waarover het afgelopen jaar veel discussie is geweest aan de politiek. Veertien natuur- en milieu-organisaties en ook de oppositiepartijen in de gemeenteraad konden niet voorkomen dat er 4000 vierkante meter wordt bebouwd, in plaats van 2000....