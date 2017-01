Exacte replica van Rijnlandse roede [video]

LEIDEN - Toegegeven, de eerste aanblik is teleurstellend. Onder de vensterbanken van twee ramen in het bezoekerscentrum van de Leidse Oude Sterrewacht hangt een lange meranti paal met een koperen strip er op. Een onoplettende bezoeker kan er zo overheen kijken. Toch is dit niet zomaar een paal. Het is een exacte replica van de Rijnlandse roede, 3,767358 meter lang.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 13:17 (Update 13-1-2017, 13:20)

In 1816 verruilde het pas gevestigde Koninkrijk der Nederlanden de Rijnlands roede definitief voor de meter. De Leidse sterrenkundestudent Alex Pietrow, die...