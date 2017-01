Zorgen over termijn bezoekersparkeren Leiden

Foto Hielco Kuipers Geparkeerde foto’s in de Professorenwijk.

LEIDEN - De invoering van een nieuw systeem voor betaald parkeren in Leiden leidt tot onrust op sociale media. Er is vooral kritiek op het feit dat er pas vanaf 30 januari een vergunning voor bezoekers kan worden aangevraagd.

Door Ivy Grootendorst - 16-1-2017, 9:06 (Update 16-1-2017, 9:06)

Vanaf 30 januari komt er in Leiden een andere manier van betaald parkeren: kentekenparkeren. Door het kenteken van een voertuig in te voeren bij een parkeerautomaat of online via een app kan worden betaald. Een parkeercontroleur scant het kenteken en kijkt zo of...