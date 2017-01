Leids asfalt moet duurzamer

LEIDEN - Leiden moet voortaan duurzaam asfalt gaan gebruiken. Daarvoor pleit het D66-raadslid Eric Krijgsman.

Het gaat dan om zogeheten Laag Energie Asfalt Beton. Dat is asfalt met een hoog percentage gerecycled asfalt of het gaat om asfalt dat energiezuinig is vervaardigd. Daarmee wordt de CO2-uitstoot verminderd. In Leiden kan het nieuwe asfalt al worden gebruikt bij de herinrichting van Hooigracht en Langegracht en de nieuwe fietssnelweg richting Zoetermeer.