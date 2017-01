Een warm welkom in Leiden voor baby nummer honderd: Isabel Hoek

Foto Hielco Kuipers Willem Hoek hapt samen met het ontvangstcomité bij burgerzaken in een beschuit met muisjes.

LEIDEN - Willem Hoek uit Katwijk (links op de foto) heeft al een paar doorwaakte nachten achter de rug. Donderdagochtend om kwart voor één beviel in het LUMC in Leiden zijn vrouw Michelle van hun eerste kind, dochter Isabel.

Door Annet van Aarsen - 13-1-2017, 18:13 (Update 13-1-2017, 18:13)

Het is een wolk van een baby, zegt de trotse vader: ,,Zeven pond, ongeveer 50 centimeter. Alles gaat goed met moeder en dochter.’’ Isabel is de honderdste baby die in 2017 in Leiden is geboren. Daarom bouwde de gemeente vrijdagmiddag bij de afdeling burgerzaken in het Leidse stadhuis een klein feestje rond de aangifte.

Hoek kreeg - behalve een bos bloemen voor zijn vrouw en de officiële papieren - ook een boekje mee: Verwachting. Speciaal voor nieuwgeborenen liet de afdeling burgerzaken dit boekje onlangs schrijven door Jacqueline Zirkzee en tekenen door Jasmijn Mulder. Over de mooiste en liefste baby ooit. ,,Het is een sprookje voor de baby, een welkomstverhaal’’, zegt Zirkzee.

Honderd baby’s in nog geen vijftien dagen tijd, het lijkt bijna of er sprake is van een geboortegolf. Maar volgens een woordvoerster van de gemeente is het niet uitzonderlijk. ,,Vorig jaar zaten we op 14 januari ook al op honderd.’’

De in Leiden ingeschreven baby’s komen - net als Isabel - lang niet allemaal uit Leiden. In het geboortehuis bij het LUMC komen veel moeder uit andere plaatsen bevallen. Hun kinderen krijgen ’Leiden’als geboorteplaats in hun officiële papieren, later ook in hun paspoort.