Omstreden bouwplan Leiden blijkt geen burgerinitiatief

LEIDEN - Het verzet tegen de zeer omstreden bouwplannen nabij de Van Vollenhovekade in Leiden heeft niet langer de status van een burgerinitiatief. Dat heeft burgemeester Henri Lenferink besloten en in een brief aan alle betrokken meegedeeld.

Door Loman Leefmans - 14-1-2017, 8:14 (Update 14-1-2017, 9:47)

Een burgerinitiatief is een mogelijkheid voor Leidenaars om een bepaald onderwerp op de politieke agenda te krijgen. En dat wilden de tegenstanders van het gewraakte plan om 69 woningen te bouwen, verdeeld over twee flats.

Er waren niet voor niets circa 800 handtekeningen opgehaald van buurtbewoners die geen heil zien in de flats die voor een deel op het huidige schoolplein van de Lorentzschool komt te staan.

De actievoerders willen dat de gemeente de tien jaar oude overeenkomst met projectontwikkelaar Niersman bv openbreekt en vervolgens een ander, beter plan opstelt.

Formeel kan een burgerinitiatief alleen worden ingediend als de gemeenteraad iets over het onderwerp te zeggen heeft. Dat is volgens Lenferink niet het geval, als het gaat om de omstreden overeenkomst rond de Lorentzschool. En dus is er geen sprake van een burgerinitiatief, meent Lenferink.