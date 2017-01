Makers: Ziel van Leiden is vernieuwing

LEIDEN - De Leidse ziel in één kernwoord? ,,Vernieuwing.’’ Na een zoektocht van een jaar naar ’de Ziel van Leiden’ komt Robert van Oirschot tot die slotsom. Komende week kan elke Leidenaar zelf zijn conclusie trekken: dan valt het stripboek over de ziel van Leiden bij alle huishoudens in de stad op de mat.

Door Janneke Dijke - 13-1-2017, 20:23 (Update 13-1-2017, 20:24)

