Lijk gevonden in water langs Paramaribostraat Leiden

LEIDEN - In het water bij de Paramaribostraat in Leiden is zaterdagochtend een lijk gevonden.

Een voorbijganger zag het stoffelijk overschot drijven en alarmeerde daarop de hulpdiensten.

Duikers van de brandweer halen het stoffelijk overschot uit het water.

De politie doet onderzoek.

Later meer.

