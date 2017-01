Nieuwe duiventil voor Leidenaar Bas Ouwersloot

Foto Hielco Kuipers Bas Ouwersloot (links) is erg blij met zijn nieuwe duiventil. Rechts radiomaker Willem de Gelder, die via social media een inzamelingsactie begon.

LEIDEN - Leidenaar Bas Ouwersloot (80) kijkt toe hoe in zijn tuin een nieuwe duiventil wordt geplaatst. Het vorige exemplaar werd in de nacht van oud op nieuw door vandalen opgeblazen. Maar die trieste gebeurtenis heeft sinds dit weekend een gelukkige afloop.

Door Annet van Aarsen - 14-1-2017, 12:59 (Update 14-1-2017, 12:59)

Na een tweet van buurman Daan Sloos, begon radiomaker Willem de Gelder een inzamelingsactie via social media. In een mum van tijd was er meer dan genoeg geld binnen. En ook meldde zich een timmerman uit Wageningen, die graag een mooie nieuwe duiventil voor Ouwersloot in elkaar wilde zetten.

,,Het is hobby’’, zegt de timmerman. Wat mensen mij vragen, dat timmer ik. Stoelen, kasten, tafels. Alles wat nodig is in huis of buiten. Dit is de eerste duiventil die ik heb gemaakt.’’

Meer dan geslaagd, vindt Bas Ouwersloot zelf. ,,Deze til is veel mooier dan de vorige’’, zegt hij. ,,Hij heeft zelfs een zinken dak.’’

Ouwersloot, die een groot vogelliefhebber is, had gelukkig net even geen duiven, toen de ouwe til de lucht in vloog. ,,Die duiven komen terug’’, zegt hij. ,,Maar het zal wel voorjaar worden, als het weer wat warmer is.’’

Willem de Gelder zamelde veel meer geld in, dan nodig was om het materiaal voor de nieuwe til te kopen. Het overschot verdeelte hij: de helft voor Vogelbescherming Nederland, de helft voor het vogelasiel in Oegstgeest.