Sluiting dreigt voor snel groeiende school Het Dok

Foto Hielco Kuipers Basisschool Het Dok in nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest.

OEGSTGEEST - Basisschool Het Dok in de Oegstgeester nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest groeit als kool en de onderwijsinspectie was afgelopen zomer nog bijzonder goed te spreken over de kwaliteit van het onderwijs. Toch dreigt over anderhalf jaar het doek te vallen voor de algemeen bijzondere brede basisschool die nog geen twee jaar geleden haar intrek nam in een nagelnieuw schoolgebouw aan het Rustenburgerpad.

Door Ruud Sep - 15-1-2017, 17:28 (Update 15-1-2017, 17:28)

Voorzitter Emil Broesterhuizen van het schoolbestuur van de zelfstandige basisschool leidde afgelopen donderdag de noodklok tegenover een gehoor van gemeenteraadsleden. Doordat...