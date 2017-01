Benefietconcert voor Plan Nederland

De drie organiserende leerlingen.

LEIDEN - Zondag 22 januari is er in Leiden een benefietconcert voor Plan Nederland. Het concert is georganiseerd door drie leerlingen van het Da Vinci College aan de Kagerstraat.

Music Heals is van 15.00 tot 18.00 uur in muziekhuis Q-bus in Leiden. Er zijn optredens van onder meer folkband Oliver Cried Wolf, singer-songwriter Bob Hoving en een leerlingenjazzband.

Tijdens het evenement is er ook platenverkoop van Plato. Music Heals is voor 5 euro bij te wonen en kaartjes zijn zowel online als aan de deur te koop. Het opgehaalde bedrag wordt volledig aan Plan Nederland gedoneerd.