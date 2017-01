Avonturen in Park Kweeklust

Foto Hielco Kuipers Jenny de Bruin en Leo Alexander Schlangen maakten kinderboek over de dieren in Park Kweeklust.

LEIDEN - Terwijl journalist Leo Alexander Schlangen vanuit zijn werkkamer aan de Constantijn Huygenslaan over het Park Kweeklust kijkt, valt zijn oog op een reiger die steeds op dezelfde plek neerstrijkt. Inmiddels is de vogel uitgegroeid tot het hoofdpersonage van zijn debuut ’Ruud de Reiger en de Koele Kikker’, een voorleesboek voor kleuters dat vanaf 16 januari in de winkels ligt.

Nieuw kinderboek van Leids stel

Zes jaar geleden begon Schlangen met zijn verhalen over Ruud. Zijn vrouw Jenny de Bruin schilderde een paar kleurrijke illustraties. Het leverde in eerste instantie een aantal losse, korte verhalen op. ,,Een half jaar geleden trok ik de stapel weer tevoorschijn’’, vertelt de auteur. ,,Vaak valt het tegen als je zoiets van jezelf terugvindt, maar dat was nu juist niet zo. Bovendien was onze dochter Hannah (4) direct enthousiast. Dat gaf de doorslag om het samen met mijn vrouw weer op te pakken en er een boek van te maken.’’

Avonturen

Ruud de Reiger en zijn parkvriendjes beleven allerlei gekke avonturen in het Leidse stadspark en nemen de kleuters mee op hun ontdekkingstocht. ,,Je hoeft als auteur helemaal niet zoveel te verzinnen voor een kinderboek. Je loopt het park in en de verhalen liggen voor het oprapen.’’ Maar de inspiratie komt niet alleen van de dieren, die Schlangen in zijn geliefde park tegenkomt. ,,In de verhalen komen de kauwtjes Kees en Karel voor. Het zijn stoere, brutale vogels met petjes op. Hangjongeren in het park brachten me op het idee van de stoute kauwtjes die Ruud soms plagen.’’

Direct was voor het duo duidelijk dat ze het project zonder uitgever wilden opzetten. Alles moest dus zelf worden geregeld, ook de financiering. ,,Via Stichting voor de Kunst zijn we een crowdfunding gestart. En met succes. Binnen negen dagen zaten we al op ons streefbedrag van 2850 euro.’’ Van dat bedrag kunnen de eerste duizend exemplaren worden gedrukt. ,,We zijn niet commercieel ingesteld, maar hopen dat we van de verkoop aan deel twee kunnen beginnen. Bovendien vinden we het voorlezen van kinderen belangrijk en dat willen we stimuleren. We schenken dan ook honderd exemplaren aan de Voorleesexpress van stichting Jeugd en Samenleving Rijnland.’’

Hiaat

Schlangen vult naar eigen zeggen ’een hiaat in kleuterboekenland’. Ruud de Reiger heeft namelijk zestig bladzijden en is voorzien van meer tekst dan een gemiddeld boek voor kinderen van drie tot en met zes jaar. ,,We versleten het ene na het andere prentenboek tijdens het voorlezen aan onze dochter. Bovendien kwamen we erachter dat ze al klaar is om meer te luisteren in plaats van voornamelijk plaatjes te kijken. En boeken voor kinderen vanaf zes jaar bestaan weer bijna alleen uit tekst. Wij hebben een soort middenweg hierin gevonden.’’

Maar de focus op voorlezen is niet het enige doel dat Schlangen en zijn vrouw voor ogen hebben. ,,We willen met dit boek kleuters enthousiasmeren om meer buiten te spelen. Wij zijn met onze dochter ook graag buiten en leren haar genieten van de natuur.’’ De winter vormt volgens de auteur geen belemmering. ,,Ruud de Reiger speelt zich ook af in de winter. Dat is toevallig zo ontstaan, maar wat ons betreft volgen er nog meer jaargetijden.’’

Leo Alexander Schlangen en Jenny de Bruin: ’Ruud de Reiger en de Koele Kikker’, uitgeverij LAS, 15,95 euro.