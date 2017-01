’De felle strijd om de leerlingen is begonnen’

Youri Öz. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - De appelgroene sjaaltjes en flyers waarmee ze het publiek bij de entree staan op te wachten, doen denken aan een verkiezingscampagne van het lokale CDA. En net als in de politiek gaat het ook hier om zieltjes winnen. ,,De felle strijd om de leerlingen is begonnen’’, aldus Conny Bruggeman, rector van het Vlietland College.

Door Robert Toret - 16-1-2017, 12:00 (Update 16-1-2017, 12:03)

Honderden ’brugpiepers’ in de dop en hun ouders bezoeken deze zaterdag de open dag van één of meerdere middelbare scholen in de regio, die hun deuren...