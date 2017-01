Burgemeester Aptroot van Zoetermeer neemt ook Wassenaar onder zijn hoede

Foto Ton van Zeijl Charlie Aptroot gaat als waarnemend burgemeester orde op zaken stellen in Wassenaar.

WASSENAAR - Charlie Aptroot (66/VVD) is met ingang van vandaag - maandag 16 januari - de waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar. Dat heeft de provincie Zuid-Holland maandag bekend gemaakt. Aptroot blijft tevens burgemeester van Zoetermeer.

Door Marieta Kroft - 16-1-2017, 13:44 (Update 16-1-2017, 13:44)

De waarneming duurt tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Aptroot krijgt zo de tijd om orde op zaken te stellen in bestuurlijk Wassenaar. ,,Dit moet de nieuw verkozen gemeenteraad in maart 2018 én een eventueel nieuw te benoemen burgemeester een goede start bieden.’’

Aptroot heeft tevens de opdracht van de commissaris van de koning Jaap Smit gekregen om zich te verdiepen in de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Uit de onlangs gehouden bestuurskrachtmeting bleek dat Wassenaar ondermaats presteert.

De nieuwe eerste burger kent Wassenaar van haver tot gort. Van 1982 tot 1998 was hij er gemeenteraadslid. Tussen 1990 en 1996 was hij tevens wethouder in die gemeente.

Van 1999 tot 2003 was Aptroot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland waarna hij van 2003 tot 2012 lid was van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sinds 2012 is Aptroot burgemeester van het ruim 124.000 inwoners tellende Zoetermeer.

Aptroot neemt de plaats in van Jan Hoekema die met ingang van afgelopen zondag met ontslag is gegaan. De officiële verklaring die de gemeenteraad van Wassenaar over zijn vertrek heeft gegeven is dat er geen chemie meer was tussen raad en burgemeester. Over de uiteindelijke druppel zeggen zowel Hoekema als de gemeenteraad niets. Het verhaal gaat dat er een ruzie met de ambtelijke top aan vooraf was gegaan.