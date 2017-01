Ansichtkaarten voor Leidsch Dagblad

LEIDEN - Journalisten van deze krant en de andere dagbladen van Holland Media Combinatie weigeren de bezuinigingsplannen te accepteren. Als de directie inderdaad een kwart van de journalistieke banen wegbezuinigt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor de waakhondfunctie en de kwaliteit van de regiojournalistiek, vinden de verslaggevers.

Door Nancy Ubert - 16-1-2017, 14:49 (Update 16-1-2017, 15:03)

Op allerlei manieren voeren de journalisten eensgezind actie tegen de aangekondigde bezuinigingsoperatie. Naast de Facebookpagina Ditismijnkrant en de pamfletten voor de ramen van de regiokantoren loopt nu ook het ’ansichtprotest’. Ombudsman Ed Brouwer is de initiatiefnemer. Hij vertelt: ,,De afgelopen dagen kregen mijn collega en ik steeds vaker steunbetuigingen te horen. Gevolgd door de vraag: ’Hoe kan ik jullie helpen’. Nu hebben we net een quiz achter de rug. Veel lezers schreven de oplossing op de achterkant van een ansichtkaart. Zo kwam ik op het idee.’’

Brouwer hoopt dat de verschillende redacties ieder honderden kaarten binnenkrijgen. ,,Met op de voorkant het liefst een typerend plaatje van het dorp of de stad waar de abonnee woont. Dan zie je waar onze kranten gelezen worden.’’ Hopelijk zitten er ook ansichtkaarten bij uit plaatsen als Buitenkaag, Medemblik, Westknollendam en Soestdijk, schetst hij. ,,Want dat laat zien dat we tot in de haarvaten van de regio’s doordringen.’’

Op de achterkant kunnen de inzenders schrijven waarom de krant belangrijk voor hen is. Aangevuld met #ditismijnkrant. Die aanduiding wordt bij elke actie gebruikt. Brouwer wil uiteindelijk alle ansichtkaarten verzamelen en de meters post ’als statement’ aan de directie overhandigen.

,,Lezers maken zich grote zorgen over alle ontwikkelingen. Vooral omdat ze zich zo verbonden voelen met hun krant.’’

Behoefte om een ansichtkaart te sturen?

Leidsch Dagblad

Rooseveltstraat 12

2321 BM Leiden

Online actief? Ga dan naar www.facebook.com/ditismijnkrant of volg @ditismijnkrant op twitter.