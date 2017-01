Onhandige rotondes blijven nog even zo

LEIDEN - Ze zijn niet gebruiksvriendelijk, niet overzichtelijk, niet veilig en er wordt veel over geklaagd. Toch wacht de gemeente Leiden met het ingrijpend veranderen van de rotondes bij de Rijnsburgerweg-Wassenaarseweg en Rooseveltstraat-Vijf Meilaan. Want aanpassingen zijn prijzig. Bovendien ondergaat de directe omgeving allerlei veranderingen waarop moet worden ingespeeld. Maar aan een voorname oorzaak voor het disfunctioneren van de rotondes weigert Leiden te tornen. ’Fietsers en voetgangers blijven voorrang houden’, meldt een woordvoerster. Want: ’we juichen toe dat mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.’

Het was vlak na de eeuwwisseling toen de zogeheten Posthofrotonde bij de Rijnsburgerweg werd aangelegd. In de drie jaar daarvoor werden op die plek 25 ongevallen geteld, een rotonde moest dat aantal laten dalen. Het tegenovergestelde gebeurde echter. Daarom werd in 2013 aangekondigd dat de fietspaden, verkeersborden, haaientanden en asfaltstroken op en rond het verkeersplein opnieuw werden verlegd en verbeterd. Dat maakte het eindelijk veiliger, maar vooral in de spits blijft het een bekend knelpunt. ’We zien dat het fietsverkeer ervoor zorgt dat het autoverkeer niet goed doorstroomt’, zo staat in een schriftelijke uitleg van de gemeente.

Het probleem wordt wellicht nog erger, want als de gemeentelijke plannen doorgaan om het Leidse busstation naar de Bargelaan te verhuizen, dan moeten honderden bussen extra per dag de Posthofrotonde passeren. Het idee om er weer een kruispunt van te maken, is al geopperd. ’We wachten eerst de besluitvorming rond dit dossier af, voordat er al dan niet werkzaamheden ter verbetering van de doorstroming worden verricht. Het ombouwen van een rotonde naar een kruispunt betekent al gauw een substantiële investering.’

Mede daarom ook probeert de gemeente Leiden manieren te bedenken waardoor automobilisten voortaan vaker de Plesmanlaan en Oegstgeesterweg nemen in plaats van de Rijnsburgerweg.

Over de rotonde op de kruising van de Rooseveltstraat en Vijf Meilaan meldt de gemeente onomwonden dat het een ’ongevalslocatie’ is.

Er komen aanpassingen aan de rotonde, zo is al besloten, al blijven ook daar de fietsers en voetgangers in de nieuwe situatie voorrang houden. En ook daar blijft het voor de verkeersdeelnemers een kwestie van geduld voordat een minder onveilig plein is aangelegd. De gemeente wacht namelijk totdat het omstreden Meas-bouwplan naast de rotonde af is en dat kan nog zeker drie jaar duren.