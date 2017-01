ROC Leiden zet er een streep onder

LEIDEN - Een half jaar voor de fusie met het ID College wil ROC Leiden een streep onder het verleden zetten. Dit doet de school met de publicatie van het boekje ’ROC Leiden, de weg omhoog’. Bestuursvoorzitter Ricardo Winter: ,,Het is prettig als 24 verschillende mensen tot dezelfde conclusie komen.’’

Door Janneke Dijke - 16-1-2017, 16:11 (Update 16-1-2017, 16:11)

Die uitkomst is niet vooraf ingestoken, zegt hij. ,,Het was daarom best spannend.’’ In het boekje komen allerlei mensen aan het woord: mensen die bij ROC Leiden werken of studeren, maar ook...