Opheldering geëist over verliesgevende Vlikodeal

LEIDEN - Wanneer is het stadsbestuur van plan tekst en uitleg te geven over de verliesgevende overeenkomst van afvalverwerker Vliko? De Leidse CDA-fractie dringt daar nu bij verantwoordelijk VVD-wethouder Paul Laudy op aan.

Door Loman Leefmans - 16-1-2017, 21:53 (Update 16-1-2017, 21:53)

De wethouder maakte een half jaar geleden bekend dat het inzamelen van bedrijfsafval in Leiden voortaan door Vliko gebeurt. Niet lang daarna bleek dat de overeenkomst een forse schadepost voor de gemeente in zich herbergt. Leiden moest direct twee ton betalen en voortaan jaarlijks nog eens 650.000 euro.

Frictie

Die verliezen worden vooral door personeelskosten veroorzaakt. Want enkele ambtenaren gaan werken voor Vliko, maar blijven in dienst van de gemeente. Bovendien waren er nog frictiekosten en andere naheffingen met de overeenkomst gemoeid.

Oppositiepartij CDA was er afgelopen najaar, toen de negatieve gevolgen van de deal uitkwamen, als de kippen bij om kritische vragen te stellen. Waarom was de deal bijvoorbeeld onder veel tijdsdruk tot stand gekomen, zonder dat de gemeenteraad op de hoogte werd gehouden? En waren er ook andere goede biedingen in het spel?

Gevoelig

Laudy en zijn collega’s stelden voor om een aparte bijeenkomst te beleggen om de bedrijfsafvalkwestie te bespreken. En die vergadering moest vanwege de gevoeligheid van het onderwerp wellicht achter gesloten deuren worden, zo werd geopperd.

De aangekondigde bijeenkomst is met gesloten noch met geopende deuren gehouden. Wanneer komt het ervan, zo wil CDA-raadslid Roelant Storm nu weten.