’Klein Culinair’ naar Kaasmarkt

LEIDEN - Leiden Culinair wordt eind juni op de Kaasmarkt gehouden. Tenminste, dat is het plan van de organisatie van het evenement die volgende week een bijeenkomst voor wijkbewoners heeft belegd. ,,Om te laten zien dat wij ervaren organisatoren zijn die bijvoorbeeld de troep opruimen’’, aldus Culinair-voorzitter Rob van Marwijk.

Door Loman Leefmans - 17-1-2017, 1:59 (Update 17-1-2017, 1:59)

Vanwege bouw garage onder plein Garenmarkt

Leiden Culinair had de afgelopen jaren de Garenmarkt als hoofdkwartier. Daar wordt echter een grote ondergrondse parkeergarage aangelegd. ,,Dus moeten we een ander plekkie vinden. Mede op aandringen van de gemeente zijn we langzaam richting Kaasmarkt geduwd’’, aldus Van Marwijk. ,,Een leuk en schattig pleintje in het centrum.’’

Leuk en schattig, maar ook aanzienlijk kleiner dan Garenmarkt. ,,Het is een uitdaging om de traditie hoog te houden. Op de Kaasmarkt heb je meer met direct omwonenden te maken. Een reuzenrad neerzetten gaat ook niet en de muziek moet je erop aanpassen.’’

Van Marwijk denkt desondanks dat de Kaasmarkt mogelijkheden biedt. ,,Wij zijn geen commerciële organisatie, maar een groep ervaren ondernemers die wat organiseert voor de stad. Dat gaan we ook uitleggen aan de buurt.’’

De bijeenkomst met wijkbewoners heeft dinsdag de 24ste plaats in restaurant De Gaanderij aan de Nieuwstraat. Daar worden onder meer de benodigde verkeersmaatregelen besproken, zoals het afsluiten van de Koppenhinksteeg. De wijkvereniging heeft al laten weten heel benieuwd te zijn hoe organisatie en de gemeente het tijdelijke verlies van 150 parkeerplaatsen gaat oplossen en hoe overlast wordt voorkomen. Van Marwijk hoopt desondanks niet op teveel weerstand vanuit de buurt. ,,We willen het graag opzetten, maar niet ten koste van alles. Geeft het te veel gedoe, dan niet.’’