Mogelijk appartementen in Jacobspand

LEIDEN - Hoeveel appartementen kunnen in het gebouw, moeten er etages bovenop komen en hoe is het geheel duurzamer te maken. Op die vragen over het Jacobspand langs de Leidse Plesmanlaan, denkt ontwikkelaar Urban Interest binnen enkele maanden antwoorden te geven.

Door Loman Leefmans - 16-1-2017, 22:01 (Update 16-1-2017, 22:01)

Jacobs was met 1100 medewerkers een van de grootste werkgevers van Leiden. Het Amerikaanse, internationale ingenieursbedrijf besloot echter het grote pand aan de Verbeekstraat in te ruilen voor een nieuw exemplaar in Den Haag. Dit tot verdriet van Leidse ondernemersclubs en de lokale politiek.

Eigenaar van het kantoorpand dat sinds het kerstreces leeg staat, is Urban Interest. Dat bedrijf onderzoekt momenteel, in samenwerking met de gemeente, of het gebouw kan worden omgevormd. Want aan kantoorruimte heeft Leiden meer dan voldoende, terwijl de stad een tekort heeft aan woningen.

Of die verandering er ook van komt, wordt komend voorjaar duidelijk. Dát het pand verandert, is in ieder geval de bedoeling. ,,Want iedereen wil dat het een mooi gebouw wordt’’, aldus een woordvoerder van Urban Interest. ,,Het is toch de entree van Leiden.’’