Het LD en het huwelijk van Pieter en Margriet: wereldprimeur of broodje aap?

Foto ANP/Max Koot Pieter en Margriet bij de bekendmaking van hun verloving.

LEIDEN - Het Leidsch Dagblad speelde in 1965 een cruciale rol bij de verloving van prinses Margriet en de Leidse student Pieter van Vollenhoven. Dat is althans het verhaal dat Van Vollenhoven de laatste dagen aan diverse media heeft verteld. Zonder een dreigende onthulling in deze krant zou het wellicht nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Klinkt leuk. Maar de krant ontkent alles. Al sinds 1965.

Door Ruud Sepr.sep@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 22:30 (Update 16-1-2017, 22:30)

,,Er was een aankondiging dat het in de krant zou komen’’, herhaalde Pieter van Vollenhoven afgelopen...