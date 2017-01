Het Leidsch Dagblad werd verrast door zijn eigen wereldprimeur over Pieter en Margriet

Archieffoto: ANP

LEIDEN - Het nieuws sloeg in 1965 in als een bom. Prinses Margriet ging zich verloven met een ’burgerman’: de Leidse student Pieter van Vollenhoven. Het nieuws werd destijds haastig naar buiten gebracht omdat het Leidsch Dagblad op het punt stond erover te schrijven. Van Vollenhoven meldde dit recent in verschillende interviews. Alleen, het LD was destijds even verrast als iedere ander. Het ontkende de ’wereldprimeur’ in 1965 met grote stelligheid. En nog steeds, eigenlijk.

Door Ruud Sep - 16-1-2017, 22:30 (Update 16-1-2017, 22:30)

Het koninklijk huis wilde de verloving op de lange baan schuiven, meent Van Vollenhoven, in de hoop dat het uiteindelijk helemaal van de baan zou gaan. Het Leidsch Dagblad dreigde dat plan te verstoren.

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van het LD Ruud Paauw twijfelt enorm aan die lezing. ,,Het koninklijk huis was in die tijd heilig bij ons. Dat moesten niet verstoren. Nee, ik geloof er echt geen donder van.’’

Lees hier het hele verhaal

