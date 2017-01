Hardleerse bestuurder voor vijfde keer opgepakt zonder rijbewijs

Foto’s: politie Kaag en Braassem Bekijk Fotoserie

TER AAR - De politie heeft dinsdagmiddag de auto van een 41-jarige bestuurder in beslag genomen nadat hij voor de vijfde maal was aangehouden zonder rijbewijs.

Door Internetredactie - 16-1-2017, 21:42 (Update 16-1-2017, 21:54)

De automobilist reed met hoge snelheid over de Vriezenweg in Leimuiden en de Geerweg in Ter Aar. Toen de politie hem aanhield, bleek dat hij geen rijbewijs en geldig kenteken had.

De man kreeg diverse bekeuringen. Ook werd na overleg met de officier van justitie zijn auto in beslag genomen.